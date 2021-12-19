لبنان

الحلبي رعى إطلاق العرفان وSMART GLOBAL GROUPS مشروعهما في إكسبو دبي

Lebanon 24
19-12-2021 | 08:04
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رعى وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي، ممثلًا بالأستاذ وليد زين الدين، حفل اطلاق مؤسسة العرفان وSmart Global Groups مشروعهما النموذجي من Expo 2020 دبي، وبخاصة Integrating Education Learning with Vocational and Technical Learning، وذلك مع اختتام اسبوع المعرفة.
 
شارك في المناسبة سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، القنصل العام للامارات الشمالية عساف ضومط، المستشارة التربوية لرئاسة الحكومة اللبنانية هبة نشابة، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، مديرة المشاريع في حكومة الامارات السيدة اسماء الجناحي، رئيس البعثة اللبنانية في Expo 2020 الدكتور ربيع بعلبكي واعضاء البعثة وممثلون عن مجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية، الى مجموعة من أصدقاء العرفان وقدامى وخريجي مدارس العرفان في امارة دبي.
 
وقد مثل مؤسسة العرفان مستشار رئيس المؤسسة مدير العلاقات الخارجية الدكتور رامي عز الدين، ومثل شركة Smart Global Groups الرئيس التنفيذي الشيخ صالح رافع والمدير الاقليمي الدكتور سيف بن سالم.
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