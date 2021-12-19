وزير الاتصالات: إذا لم يوقّع عون الاعتمادات سريعاً فعلى الاتصال والإنترنت السلام

أشار وزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، إلى أن ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع ‏الاتصالات لم يعد بقدورنا حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين‎.‎ولفت القرم إلى "توقف سنترال طرابلس - التبانة وعدد من السنترالات الأخرى ‏بسبب نفاذ المازوت"، محذرا من "خطر انقطاع الاتصال والانترنت في الساعات ‏والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية"‏‎.‎كما شدد القرم "على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة "اوجيرو" بـ ٣٥٠ ‏مليار ليرة لبنانية بعد ان كانت اقرّت في مجلس النواب"، موجهاً نداءً عاجلاً الى ‏رئيس الجمهورية بـ"ضرورة حلّ هذا الموضوع نهائياً وتوقيع الاعتماد بصورة ‏عاجلة لكي تتمكن "اوجيرو" من تلبية حاجاتها، وإلاّ على الاتصال والإنترنت ‏السلام"‏‎.‎