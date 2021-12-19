في هذا المستشفى... لا خطوط تلفون ولا انترنت

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الإتصالات المهندس جوني قرم ورئيس هيئة اوجيرو بضرورة الاسراع بحل مشكلة سنترال التبانة وبعض سنترالات مدينة طرابلس لانقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت مما يعيق حركة الإتصالات بالاطباء ومتابعة المرضى وينعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح (كورونا) .

و تواصل عدرة مع مدير عام اوجيرو المهندس عماد كريدية الذي اكد له انه لا حل سوى بالأفراج عن الاعتمادات لشراء المازوت لتشغيل السنترالات والا هناك المزيد من السنترالات سوف تقف عن العمل.