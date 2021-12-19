الإمارات تطلق جائزة المغامر العربي بمشاركة لبنان

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات، تحت رعاية ولي عهد إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، جائزة المغامر العربي 2022 ضمن أعمال ملتقى المغامرين العرب الذي نظمه المركز في الفجيرة.تهدف الجائزة إلى دعم المغامرين العرب وتسليط الضوء على إنجازاتهم في مجال رياضة المغامرات، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المغامرات وتفعيل أنشطتها المختلفة بين أفراد المجتمع.وجمع ملتقى المغامرين العرب الذي تزامن تنظيمه مع اليوم الدولي للجبال، نخبة من المغامرين من مختلف دول الوطن العربي، ومنها لبنان، وهدف إلى مناقشة مستقبل رياضة المغامرات، وإبراز أهم إنجازات المغامرين العرب في هذا المجال، بالإضافة إلى البحث في سبل تطوير هذه الرياضة وأنشطتها المختلفة.كما أطلق على هامش الملتقى الموقع الإلكتروني للمغامرين العرب، لرفد أهداف الجائزة ودعم رياضة المغامرات في المنطقة.