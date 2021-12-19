لبنان

في عكار.. 3 جرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
19-12-2021 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على اوتوستراد المحمرة باتجاه عكار، ما ادى الى وقوع  ٣ إصابات، تعمل فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
 
 
 
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