في عكار.. 3 جرحى في حادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على اوتوستراد المحمرة باتجاه عكار، ما ادى الى وقوع ٣ إصابات، تعمل فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.