كريدية: عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو

غرد مدير عام أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: "عطفاً على مناشدة معالي وزير الاتصالات جوني القرم تبلغت من الاستاذ انطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية بان فخامة الرئيس وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة اوجيرو وان القانون سيصدر غدا الاثنين".

وكان وزير الاتصالات جوني القرم أشار، في بيان، إلى أن ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع ‏الاتصالات لم يعد بقدورنا حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين‎.‎



ولفت القرم إلى "توقف سنترال طرابلس - التبانة وعدد من السنترالات الأخرى ‏بسبب نفاذ المازوت"، محذرا من "خطر انقطاع الاتصال والانترنت في الساعات ‏والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية"‏‎.‎