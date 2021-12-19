لبنان

كريدية: عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو

Lebanon 24
19-12-2021 | 09:30
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غرد مدير عام أوجيرو عماد كريدية على تويتر قائلًا: "عطفاً على مناشدة معالي وزير الاتصالات جوني القرم تبلغت من الاستاذ انطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية بان فخامة الرئيس وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة اوجيرو وان القانون سيصدر غدا الاثنين".
 
وكان وزير الاتصالات جوني القرم أشار، في بيان، إلى أن ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع ‏الاتصالات لم يعد بقدورنا حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين‎.‎

ولفت القرم إلى "توقف سنترال طرابلس - التبانة وعدد من السنترالات الأخرى ‏بسبب نفاذ المازوت"، محذرا من "خطر انقطاع الاتصال والانترنت في الساعات ‏والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية"‏‎.‎
 
كما شدد القرم "على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة "اوجيرو" بـ ٣٥٠ ‏مليار ليرة لبنانية بعد ان كانت اقرّت في مجلس النواب"، موجهاً نداءً عاجلاً الى ‏رئيس الجمهورية بـ"ضرورة حلّ هذا الموضوع نهائياً وتوقيع الاعتماد بصورة ‏عاجلة لكي تتمكن "اوجيرو" من تلبية حاجاتها، وإلاّ على الاتصال والإنترنت ‏السلام"‏‎.‎
 
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