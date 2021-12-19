لبنان

الخازن: أتعرّض لحملة مأجورة هدفها عزلي سياسياً وانتخابياً

Lebanon 24
19-12-2021 | 10:20
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" كاتباً:

‏"أتعرّض لحملة مأجورة مركزة
هدفها عزلي سياسيًا وانتخابياً
من قبل أحزاب ٨و١٤ آذار ،
منهم من أتى بعون رئيساً
ومنهم من يفتخر به
أما للمزايدين التافهين:
انا ابن مدرسة تحمل لواء بكركي
بكلّ مبادئها من دون استثناء أي منها
أتحداكم أن نجتمع تحت سقفها
ونتبنى طرحها
وإلا تكونون أنتم سفلة".
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