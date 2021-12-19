الخازن: أتعرّض لحملة مأجورة هدفها عزلي سياسياً وانتخابياً

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر" كاتباً:‏"أتعرّض لحملة مأجورة مركزةهدفها عزلي سياسيًا وانتخابياًمن قبل أحزاب ٨و١٤ آذار ،منهم من أتى بعون رئيساًومنهم من يفتخر بهأما للمزايدين التافهين:انا ابن مدرسة تحمل لواء بكركيبكلّ مبادئها من دون استثناء أي منهاأتحداكم أن نجتمع تحت سقفهاونتبنى طرحهاوإلا تكونون أنتم سفلة".