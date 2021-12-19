وزير الخارجية التقى نظيره الايرلندي

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سايمون كوفيني، في حضور السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والمقيم في مصر شون اوريغان، والوفد المرافق.حضر عن الجانب اللبناني مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي الخوري ومديرة المراسم المستشارة عبير علي، وجرى تناول الاوضاع الداخلية في لبنان والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.وشكر بو حبيب لإيرلندا دورها التي لعبته في مسألة التجديد لليونيفيل ودعم الجيش في الجنوب.وأطلع كوفيني الوزير بوحبيب على تجربة بلاده مع صندوق النقد الدولي، عارضا مساعدة لبنان في هذا المجال في ضوء تجربتهم الناجحة، نتيجة السرعة التي اعتمدوها في إجراء الإصلاحات والتي سمحت لايرلندا "ان تخرج من ازمتها في مدة 4 سنوات لتصبح احدى اكثر دول اوروبا نموا خلال العشر سنوات الاخيرة".