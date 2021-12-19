لبنان

وزير الخارجية التقى نظيره الايرلندي

Lebanon 24
19-12-2021 | 10:45
A-
A+
Doc-P-898670-637755328323452483.png
Doc-P-898670-637755328323452483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سايمون كوفيني، في حضور السفير الايرلندي المعتمد لدى لبنان والمقيم في مصر شون اوريغان، والوفد المرافق.
 
حضر عن الجانب اللبناني مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي الخوري ومديرة المراسم المستشارة عبير علي، وجرى تناول الاوضاع الداخلية في لبنان والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.
 
وشكر بو حبيب لإيرلندا دورها التي لعبته في مسألة التجديد لليونيفيل ودعم الجيش في الجنوب.
 
وأطلع كوفيني الوزير بوحبيب على تجربة بلاده مع صندوق النقد الدولي، عارضا مساعدة لبنان في هذا المجال في ضوء تجربتهم الناجحة، نتيجة السرعة التي اعتمدوها في إجراء الإصلاحات والتي سمحت لايرلندا "ان تخرج من ازمتها في مدة 4 سنوات لتصبح احدى اكثر دول اوروبا نموا خلال العشر سنوات الاخيرة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
12:30 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website