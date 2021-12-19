في فنيدق... تعلق بالـ"بيك أب" لكنه سقط وصدمته سيارة

تعرض طفل على طريق عام بلدة فنيدق إلى إصابة إثر سقوطه من بيك أب كان متعلقًا به، حيث سقط أمام سيارة كانت خلفه مما أدى إلى صدمه وتعرضه لعدة رضوض، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعمل فريق من الصليب الأحمر على نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.