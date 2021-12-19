إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
وجاء في التقرير:
- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد19: Pfizer: 366 وAstraZeneca: 963
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 218
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1449
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28
- حالات وفاة: 1