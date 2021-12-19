لبنان

تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟

Lebanon 24
19-12-2021 | 11:10
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أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس لليومين المقبلين الآتي:
تنخفض درجات الحرارة الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وتهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلاً على 1400 متر وتصل مبدئياً الى 1000 متر والبقاع ممزوجة بالماء صباح الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كلم بالساعة. وتستمر الأمطار يوم الثلثاء مع تساقط للثلوج على 1400 متر.
 
ونبهت المصلحة السائقين الانتباه ليل الاثنين على طرق ضهر البيدر وترشيش، كما يتوقع هطول بين الـ40 الى 50 ملم من الأمطار.
 
مع الإشارة الى ان سرعة الرياح التي سجلت منذ الساعة الثامنة من مساء أمس السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم الاحد تراوحت سرعتها ما بين 25 و50 كلم/ساعة كحد أقصى.
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