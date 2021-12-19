بيرم: للفلسطيني في لبنان أحقية العمل كأجنبي

زار وفد من أطباء المكتب الحركي (حركة فتح) المركزي برئاسة مسؤول المكتب الحركي للأطباء في لبنان الدكتور رياض أبو العينين وعضوية الدكتور محمد حماد والدكتور يوسف ميعاري والدكتور زياد أبو العينين، وزير العمل مصطفى بيرم.وخلال اللقاء، أكد بيرم أن "للفلسطيني في لبنان أحقية العمل كأجنبي دونا عن أي أجنبي آخر موجود على الأراضي اللبنانية لعدة عوامل، أهمها أنه شريك للبناني في معاناته على مدى 70 عاماً، ويصرف أمواله في لبنان".بدوره ثمن أبو العينين "هذا القرار الذي أعطى للفلسطيني في لبنان حقه، والمطلوب تحركات على المستويات كافة لتفعيله وحشد الدعم له".وخلال اللقاء تم الاتصال بسفير دولة فلسطين أشرف دبور الذي تحدث مع بيرم وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء قريب لوضع خطة "ليكون الفلسطيني في لبنان عاملا مساعدا". وأكد دبور أن "الفلسطيني في لبنان موجود موقتا بين أهله لحين العودة الى وطنه".