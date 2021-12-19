لبنان

بيرم: للفلسطيني في لبنان أحقية العمل كأجنبي

Lebanon 24
19-12-2021 | 11:45
A-
A+
Doc-P-898691-637755365543403693.jpg
Doc-P-898691-637755365543403693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من أطباء المكتب الحركي (حركة فتح) المركزي برئاسة مسؤول المكتب الحركي للأطباء في لبنان الدكتور رياض أبو العينين وعضوية الدكتور محمد حماد والدكتور يوسف ميعاري والدكتور زياد أبو العينين، وزير العمل مصطفى بيرم.
 
وخلال اللقاء، أكد بيرم أن "للفلسطيني في لبنان أحقية العمل كأجنبي دونا عن أي أجنبي آخر موجود على الأراضي اللبنانية لعدة عوامل، أهمها أنه شريك للبناني في معاناته على مدى 70 عاماً، ويصرف أمواله في لبنان".
 
بدوره ثمن أبو العينين "هذا القرار الذي أعطى للفلسطيني في لبنان حقه، والمطلوب تحركات على المستويات كافة لتفعيله وحشد الدعم له".
 
وخلال اللقاء تم الاتصال بسفير دولة فلسطين أشرف دبور الذي تحدث مع بيرم وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء قريب لوضع خطة "ليكون الفلسطيني في لبنان عاملا مساعدا". وأكد دبور أن "الفلسطيني في لبنان موجود موقتا بين أهله لحين العودة الى وطنه".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
12:30 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website