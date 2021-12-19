أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة

رغم التوضيحات العديدة التي صدرت بشأن ورقة الـ100 دولار ذات الطبعة القديمة، ما زال العديد من الصرّافين يمتنعون عن أخذها في حين أن بعض المواطنين يمتنعون عن شرائها أيضاً.



ووسط "معمعة ورقة الدولار"، تبرزُ بين الحين والآخر حالات كثيرة لمواطنين يحصلون على دولارات نقدية مهترئة أو ملطخة أو ممزقة، وذلك عبر الصرافات الآلية للمصارف.



وفي هذه الحالة، يُبادر المواطن باتجاه فرع المصرف الذي سحب منه الدولار، ومن المطلوب هنا إبراز ورقة تؤكد عملية السحب التي جرت خلالها عملية الحصول على الأوراق النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوب أيضاً من موظف المصرف التأكد من العملية وأيضاً التدقيق بالورقة المهترئة التي يجب استبدالها بأخرى جديدة، خوفاً من أن تكون الورقة المراد استبدالها مزوّرة.