لبنان

أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-12-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-898706-637755398248540294.jpg
Doc-P-898706-637755398248540294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم التوضيحات العديدة التي صدرت بشأن ورقة الـ100 دولار ذات الطبعة القديمة، ما زال العديد من الصرّافين يمتنعون عن أخذها في حين أن بعض المواطنين يمتنعون عن شرائها أيضاً. 

ووسط "معمعة ورقة الدولار"، تبرزُ بين الحين والآخر حالات كثيرة لمواطنين يحصلون على دولارات نقدية مهترئة أو ملطخة أو ممزقة، وذلك عبر الصرافات الآلية للمصارف. 

وفي هذه الحالة، يُبادر المواطن باتجاه فرع المصرف الذي سحب منه الدولار، ومن المطلوب هنا إبراز ورقة تؤكد عملية السحب التي جرت خلالها عملية الحصول على الأوراق النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوب أيضاً من موظف المصرف التأكد من العملية وأيضاً التدقيق بالورقة المهترئة التي يجب استبدالها بأخرى جديدة، خوفاً من أن تكون الورقة المراد استبدالها مزوّرة.

إلا أنه داخل بعض المصارف، فإن ما جرى كان بعيداً عن المشهد المذكور، إذ تبين أن عملية تبديل الدولارات تتم من دون فحص أو معاينة أو تأكد من الورقة النقدية المهترئة. 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2021-12-19
11:10 | 2021-12-19
13:07 | 2021-12-19
12:01 | 2021-12-19
07:53 | 2021-12-19
14:14 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website