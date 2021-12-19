ماذا سجّل عداد كورونا اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد, عن " تسجيل 1479 إصابة جديدة بكورونا ( 1373 محلية و 106 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 700943".



ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "12 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8936".