ماذا كتب غوتيريس في سجل القصر الجمهوري الذهبي؟

دوّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في السجل الذهبي للقصر الجمهوري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا اليوم الأحد، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، الكلمة التالية، “فيما ابدأ رحلتي الاولى الى لبنان كأمين عام للأمم المتحدة، لا يسعني الا ان اتذكر انطباعات من زياراتي السابقة الى هذه الارض الجميلة، ونسيجها الاجتماعي-الثقافي المليء بالحياة، الغني بتنوعه، وشعبها الجريء والمعروف بحسن الضيافة.ان الضيافة الكريمة تجلت هذا المساء في هذا القصر، وانا اشكر فخامة الرئيس ميشال عون على ترحيبه الحار بي وبزملائي من الامم المتحدة.لقد تسنت لي الفرصة لتبادل الرؤى مع الرئيس عون حول الوضع الحالي في لبنان، وطريق التقدم نحو مستقبل زاهر.وفيما اتحضر للقاء فعاليات شعبية في خلال اليومين المقبلين، يبقى قلقي على المجموعات الضعيفة، وايضا على القطاعات الشعبية التي ستحدد آمالها مستقبل هذا البلد، من خلال طموح شاباته وشبانه الذين يتحدون بإصرارهم وموهبتهم كل المشاكل والمحن.