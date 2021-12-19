لبنان

وزير الاقتصاد يتحدث عن منصات الدولار.. هذا ما كشفه عن السعر

Lebanon 24
19-12-2021 | 15:07
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قال وزير الاقتصاد أمين سلام في حديث عبر قناة الـ"LBCI" إنّ "التلاعب بالدولار يجري عبر المنصات ومعظمها موجود في تركيا".
 
وأضاف: "هذا الموضوع رهن السلطات الأمنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارتي الداخلية والعدل". 
 
وتابع: "وزيرة مالية نيجريا السابقة قالت لي خلال اجتماع معها ان في نجيريا كان هناك منصات لتسعير العملة وتمت مكافحة المنصات من خلال تعاون أمني قضائي لأن ما يحصل عمل اجرامي وعلينا ان نعمل امنياً مع الدول".
وأضاف: "لبنان قادر على محاربة المنصات التي تسعر الدولار، وعلينا مخاطبة السلطات التركية عبر قنوات امنية لوقف منصات تسعير الدولار لملاحقة تلك المنصات في تركيا ". 
 
وكشف سلام أن "الاموال خرجت والمودعين استنفذت اموالهم والكابيتال كونترول ليس مطلبا اساسيا من صندوق النقد والهدف اليوم هو ان تتم مراقبة المصارف التي ستدخل الى لبنان كيف ستخرج"، وأضاف: "انا غير موافق على جزء من مشروع الكابيتال كونترول واذا اقر اليوم هل يخدم الهدف؟".
 
إلى ذلك، لفت سلام إلى أنّ "البنك الدولي طلب في موضوع الكهرباء معرفة ما إذا كان لبنان باستطاعته القيام بالجباية، وذلك قبل الحديث عن تمويل مشاريع وبناء محطات جديدة".  
 
وأردف: "موضوع استجرار الغاز من مصر وافق عليه البنك الدولي ونشكره لان الامور تسير قبل معرفة ماذا سنحقق مع صندوق النقد وهناك تطمينات أميركية لمصر بالنسبة لقانون قيصر".
 
وأعلن وزير الاقتصاد أن "رئيس البنك الدولي قادم إلى لبنان في 27 الشهر الحالي وسنقدم له عرضاً لما حققناه وسنبحث بالمشاريع الموجودة".





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