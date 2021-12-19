لبنان

نقابة موظفي الخليوي: نناضل لتثبيت الحقوق حتى لا نستجدي دخول مستشفى

Lebanon 24
19-12-2021 | 15:17
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وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الى الموظفين الرسالة الآتية:
 
"ها نحن وإياكم مستمرون في النضال لصون ما يريدون أن يأخذوه منكم بالقوة خلافا لأي نص قانوني. يريدون أن يحرمونا من حق التأمين الصحي، وغدا ربما أكثر. ما قمنا به منذ أسبوع حتى اليوم من تحركات يكفلها القانون والدستور والأعراف. يحق لنا أن ندافع عن حقوقنا بكل قوة لنضمن العيش الكريم لنا ولعائلتنا".
 
وتساءل: "ألا يحق لنا أن نحارب حتى لا نستجدي دخول مستشفى أو نؤمن الإستشفاء اللائق؟ نضالنا اليوم لتثبيت حقنا، وإن لم نحافظ عليه يمكن أن تكون خسارتنا أكبر في المستقبل. الحق تكفله كل الأديان والأعراف والقوانين والشرائع ونحن لا نستجدي! 
 
وختم: "نحن أصحاب الحق ولهذا لا نخاف الدفاع عنه".
 
 
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