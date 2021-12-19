مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
ينتصف الأسبوع الطالع على ولادة المخلص السيد المسيح: ولادة تحمل السرور والبهجة في أصقاع العالم. أما نحن في لبنان فنعيش فرحة إيمانية لكنها منقوصة معيشيا ونحن في لبنان نسأل ونتساءل: هل من مخلص لنا يرأف بنا وينجينا من التهلكة التي وقعنا فيها؟ هل من مخلص لعذابات اللبنانيين اليومية؟ ألكل يسأل معنا عن جدوى عدم انتظام المؤسسات في عملها وأولها معاودة جلسات مجلس الوزراء لكن لا مجيب فمجلس الوزراء مرحل الى مطلع السنة المقبلة أللهم إذا ما استجد جديد.
ووسط المشهد السياسي المتجه إلى مزيد من الجمود والتعقيد، إستقبل لبنان المظلل أمميا ألأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يزوره على مدى ثلاثة أيام في إطار التضامن مع لبنان وشعبه.
غوتيريس وعقب اللقاء مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا وجه رسالة واضحة الى الساسة اللبنانيين تدعو عالى العمل معا لحل الأزمة قائلا إن "الإنتخابات العام المقبل ستكون المفتاح وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد"، كما اكد "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى".
أما الرئيس العماد ميشال عون، فلفت الى "العمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجيا من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها"، وأن لبنان سيشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم، وجدد رئيس الجمهورية "التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته".
انتخابيا العين ترصد المحطة الداخلية البارزة والمتمثلة في القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن المقدمة أمامه في تعديلات قانون الإنتخاب من تكتل "لبنان القوي"، والذي سيصدر الثلثاء في نهاية المهلة القانونية المحددة للمجلس لإصدار قراره، بعد شهر من تلقيه المراجعة.
أما صحيا فتخوف أعرب عنه رئيس لجنة الصجة النيابية الدكتور عاصم عراجي لتلفزيون لبنان بقوله: "نحاول أن لا نشرب كأسا مرا بالإتجاه الى الإقفال نتيجة الارتفاع السريع لاصابات كورونا في البلاد"، لافتا الى أن "عدد الأسرة المشغولة في المستشفيات حتى الساعة وصلت الى ثمانين في المئة".
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
شكلت حال الطقس اليوم إستراحة بين منخفض جوي مول ومنخفض جوي آت غدا، لكن المنخفض السياسي متواصل وأزماته المتعددة لا إجازة لها.
هذه الأزمات حذر الرئيس نبيه بري من مخاطر عدم معالجتها سريعا وإلا فإننا "ذاهبون نحو الأسوأ حكما".
لكن ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج التقطه مرصد الرئيس بري الذي أشار إلى مواعيد مهمة في الأسبوع المقبل من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، متوقعا صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مراجعة الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات غدا أو بعد غد، وهو قرار من شأنه أن يوجد ديناميات جديدة أيا يكن القرار المرتقب.
وبانتظار هذا القرار الذي وفقا له يبنى على الشيء مقتضاه ينشغل المسؤولون اللبنانيون على مدى أربعة أيام بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي بدأ بعد ظهر اليوم زيارة للبنان هي الأولى له أمينا عاما للمنظمة الدولية.
الزيارة التي تكتسب الطابع التضامني مع لبنان تتضمن مروحة واسعة من اللقاءات الرسمية والروحية و"المدنية"، ومحطات أبرزها في مرفأ بيروت المنكوب وقيادة اليونيفيل في الجنوب.
وعلى خط التحرك الخارجي باتجاه لبنان أيضا، ترددت معلومات عن عزم الوسيط الأميركي لترسيم الحدود الجنوبية (آموس هوكشتاين) زيارة بيروت في النصف الأول من كانون الثاني المقبل لإستكمال البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وعند الحدود الصحية، يعيش لبنان كابوس كورونا ومتحوره الجديد (أوميكرون) وسط مخاوف من تفش واسع للفيروس ما يستدعي رفع درجات التعبئة والإستنفار، علما بأن الواقع الصحي والإستشفائي في البلاد هش إلى حد بعيد.
كذلك فإن الواقع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي على الدرجة نفسها من الهشاشة وهنا تبرز على سبيل المثال، أهمية البطاقة التمويلية كونها بمثابة "بحصة بتسند خابية".
وفي هذا السياق تبين أن أكثر من مليون لبناني يشكلون ما يزيد عن مئتين وخمسين ألف عائلة تقدموا بطلبات تسجيل على المنصة ذات الصلة منذ الأول من الشهر الحالي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
مع الجمود القاتل داخليا كان الحراك في مطار بيروت الدولي، وأن أفصحت السفيرة الاميركية دورثيا شيا عن سبب وجودها في المطار، وهو استقبال لقاحات كورونا هبة الى الشعب اللبناني، فانه من السابق لاوانه معرفة ما يحمله الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي بدأ زيارة تستمر ثلاثة أيام.
فما هو نوع اللقاحات التي يحملها الى اللبنانيين، فهل جاء بعلاجات فعلية أم بمسكنات أم بمنومات؟ لكن ان كان القياس على التجربة الطويلة والمؤسفة مع الامم المتحدة، فان ما يحمله الزائر الاممي لن يزيد على "ابرة مي" كما يقال في اللبناني.
كما أن إطلالة شيا قد تكون مؤشرا الى أن جل ما يمكن أن يحصل عليه اللبنانيون من المجتمع الدولي بضعة لقاحات أميركية؟ السفيرة وبعد واقعة توزيع الكمامات، أطلت لتبشر اللبنانيين بحصولهم على بضعة لقاحات لمكافحة كورونا المنتشر منذ أكثر من سنتين. فهل تزخم من اطلالتها في الاسابيع القادمة في مرافق حيوية اخرى لاعطائهم ارشادات صحية وانتخابية؟ طبعا من المستبعد جدا أن توجه رسالة مباشرة من مرفأ بيروت على سبيل المثال لتخبر اللبنانيين أن حكومتها وافقت على تزويدهم بالصورة الجوية للانفجار الكارثة الذي يتسبب بأزمة سياسية عميقة، ومن المستبعد ايضا أن نراها عند مرفأ الناقورة لتعلن أن واشنطن ستضغط على اسرائيل لمنعها من الاعتداء على ثروتنا، وأن لبنان بامكانه بدء التنقيب في بلوكاته النفطية حيث الثروة الموعودة. في الواقع فان اللقاح الفعال الوحيد الذي يمكن أن تقدمه واشنطن هو وقف تدخلها في كل كبيرة وصغيرة، وأن تقلع عن الحروب التجويعية ضد أي دولة ترفض الغطرسة الاميركية وذلك بعد أن فشلت حروبها العسكرية.
فأميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق مضيفا أن "معركتنا الأساسية في الانتخابات هي مع السفارات لا مع الادوات".
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، والمحطة الأولى قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن تتبعها غدا محطات أخرى، أبرزها في عين التينة والسراي.
من حيث الشكل، الزيارة تأكيد جديد للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للوضع في لبنان، في ظل استمرار الانهيار. أما في المضمون، فالبحث تمحور حول خمسة عناوين:
العنوان الاول، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث سمع الامين العام تأكيدا من رئيس الجمهورية بأن العمل جار على تجاوزها، ولو تدريجيا، من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها، بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، الى جانب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
العنوان الثاني، الانتخابات النيابية، التي ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين مع الترحيب باي دور للأمم المتحدة في متابعتها بالتنسيق مع السلطات اللبنانية المختصة.
العنوان الثالث، النزوح السوري، حيث أكد الرئيس عون للأمين العام ضرورة ايجاد مقاربة جديدة، فهذه الأزمة المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من عشر سنوات، مع ما تشكله على لبنان من أعباء ضخمة خاصة في ظل الظروف الحالية، تتطلب أن يسارع المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين الى قراهم ووطنهم.
العنوان الرابع، الوضع على الحدود الجنوبية، حيث أكد الجانب اللبناني التزام تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم، مع الاشارة الى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتشديد على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه.
أما العنوان الخامس، فملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
هل من ترجمة عملية للزيارة؟ من المبكر المسارعة إلى اي استنتاج، في انتظار ما تحمله الايام والاسابيع المقبلة من تطورات، خصوصا في ضوء تأكيد أكثر من طرف أن جوهر المشكلة اللبنانية الراهنة داخلي بامتياز.