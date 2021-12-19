لبنان

وزير الزراعة يبدأ زيارة الى مصر لبحث العلاقات الزراعية المشتركة

Lebanon 24
19-12-2021 | 16:47
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يبدأ وزير الزراعة عباس الحاج حسن زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد من الوزارة يلتقي خلالها وزير الزراعة المصري والجهات المعنية في وزارة الزراعة المصرية من ضمنها الحجر الزراعي والصحة النباتية لبحث مشاكل الاستيراد والتصدير من مصر إلى لبنان وبالعكس وآليات حل معوقات حركة التصدير والإستيراد بين البلدين.
ويأتي ذلك في إطار ترتيب العلاقات الزراعية بين لبنان ومصر، حيث ستنظم وزارة الزراعة المصرية لقاء مشتركا بين وزارات الدولتين بحضور الوزراء ومشاركة الشركات المصدرة إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وتذليل العقبات التي تواجهها المنتجات الزراعية المصدرة من وإلى لبنان مع بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية.
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