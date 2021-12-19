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Lebanon 24
19-12-2021 | 16:58
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تساءل قطب إقتصادي عن خلفيات إستمرار البنك المركزي إصدار المزيد من التعاميم التي تؤدي في النهاية إلى تخفيض أعباء المصارف تجاه أصحاب الودائع بالدولار الأميركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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