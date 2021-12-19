المعلوف لـ "الأنباء" الكويتية: لبنان بحاجة إلى حوار لا إلى تبادل اتهامات

شدّد النائب قيصر المعلوف على أنه "لا نهوض للبنان إلا عبر الدول العربية"، لافتا الى ان "لبنان لا يمكنه العيش منفصلا عن الدول العربية، ولا يمكننا الخروج من بيئتنا ومحيطنا العربي، أو ان نعادي السعودية او الكويت او قطر او الامارات وغيرها من الدول الشقيقة".

وأكّد لـ"الأنباء" الكويتية ان "لبنان بحاجة الى حوار، لا الى إطلاق التهم على بعضنا البعض"، معتبرا أن "المشكلة هي أزمة نظام"، وقال: "نحن اليوم أمام أزمة نظام، فالطائف لم نطبقه، ويبدو اننا نتجه نحو تغيير هذا النظام، الذي سقط بسبب عدم تطبيقنا للدستور".

ورداً على سؤال حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان، قال: "نحن في أزمة اقتصادية، وهي تتزامن مع مشكلة كورونا، بالإضافة الى مسألة نهب أموال المودعين، والافلاس الذي يصيب مصرف لبنان المركزي، فهذه من الأسباب الاساسية لارتفاع سعر صرف الدولار"، رافضاً تحميل حزب الله مسؤولية الازمة الاقتصادية في لبنان، معتبرا ان "هناك ازمة اقتصادية في تركيا مثلا، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية في أوروبا وأميركا، معتبرا ان كورونا تتسبب بأزمة عالمية".

(الأنباء الكويتية)