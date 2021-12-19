لبنان

غوتيريش يرعى "قمّة روحية" اليوم

Lebanon 24
19-12-2021 | 17:16
A-
A+
Doc-P-898750-637755563501550556.jpg
Doc-P-898750-637755563501550556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت بزيارة دولة تمتد لأربعة أيام، استهلها بلقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا، وسيكون اللقاء الثاني مع رؤساء الطوائف الدينية الرئيسية الست، في الثامنة من صباح اليوم، بمقر إقامته في فندق "موفنبيك" في منطقة الروشة، تلي ذلك جولته مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والجمعيات الأهلية والمدنية، ويكون الختام بتفقد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2021-12-19
17:56 | 2021-12-19
17:48 | 2021-12-19
17:35 | 2021-12-19
17:03 | 2021-12-19
16:58 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website