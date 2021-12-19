غوتيريش يرعى "قمّة روحية" اليوم

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت بزيارة دولة تمتد لأربعة أيام، استهلها بلقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا، وسيكون اللقاء الثاني مع رؤساء الطوائف الدينية الرئيسية الست، في الثامنة من صباح اليوم، بمقر إقامته في فندق "موفنبيك" في منطقة الروشة، تلي ذلك جولته مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والجمعيات الأهلية والمدنية، ويكون الختام بتفقد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

(الأنباء الكويتية)