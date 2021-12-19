غويتريش شدّد على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين

أفادت مصادر مواكبة لاجتماع غوتيريش في بعبدا مع الرئيس ميشال عون لـ"اللواء" ان "المسؤول الدولي ركّز على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لا بد من اتخاذ مواقف سريعة".

ولفتت إلى أن "غوتيريش أقرّ بإدراكه الصعوبات، لكن شدّد على ضرورة أن تصل القيادات الى اتفاق في ما بينها على النقاط التي تهم لبنان".

وكشفت أن "غوتيريش أكد أن الامم المتحدة تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه كما أنها تضغط لمصلحة لبنان وتتدخل في المواضيع التي تطلب منها، لكن المشكلة الداخلية يجب ان يحلها اللبنانيون ومن هنا أتى تركيزه على التضامن لحل الأزمة ومنع الخلاف".

إلى ذلك عُلم أن "غوتيريش ركّز على ملف الانتخابات وموضوع الكوتا، وقدر التزام لبنان بحقوق المرأة كما تطرق الى مكافحة الفساد والعدالة وأهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

(اللواء)