مخارج حلّ أزمة تعليق جلسات الحكومة مجمّدة

كشفت مصادر سياسية النقاب عن ان جميع المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمّدة، بإنتظار تطور الأوضاع داخليا، بما يتعلّق أولا، بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة "التيار الوطني الحرّ"، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين، عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا، او الاتفاق على مخرج اخر يقترحه وزير العدل على مجلس الوزراء بهذا الخصوص، برغم المحاذير الموجودة لاعتماد اي مخرج من المخارج المطروحة، ومدى انعكاساته شعبيا على ابواب الانتخابات النيابية، وخارجيا، لدى المجتمع الدولي الذي يصر على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة.

(اللواء)