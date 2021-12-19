الدستوري قد يردّ الطعن

علمت "القبس" الكويتية من مصادر قضائية أن "الترجيحات تتّجه إلى رد الدستوري الطعن نتيجة عدم التوافق على قرار موحد بالقبول أو الرفض، ما يعني اعتماد تعديلات قانون الانتخاب، كما أقرها المجلس النيابي وأهمها اقتراع المغتربين لـ128 نائباً".

(القبس الكويتية)