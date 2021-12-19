لبنان

مصادر بري: باسيل وفريقه يعطلان للاستئثار بالتعيينات

Lebanon 24
19-12-2021 | 22:14
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وتعتبر مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«البناء» أن الأمور لا تزال على حالها حكوميا وان لا مبادرات في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ الأفكار التي طرحت في السابق كلها جرى تعطيلها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا يؤشر إلى أنه وفريقه لا يريدان عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع إلا إذا حصلوا على ما يريدون في ملف التعيينات. ورأت المصادر أنّ التيار الوطني لا يعمل على ايجاد الحلول، إنما يزيد الأمور تعقيداً وبات يشكل جزءاً من الخلاف القائم. وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة بذل جهوداً كثيرة لمعالجة الأزمة إلى أنه وصل إلى طريق مسدود.
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