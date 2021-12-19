عون طلب توقيف سلامة؟

نقلت" البناء" عن مصادر مطلعة أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون طلب خلال لقائه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قبل أيام توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أنّ عويدات لم يقم بأيّ خطوة، علماً أنه تواصل مع شخصيات سياسية مختلفة ووضعها في أجواء لقائه بالرئيس عون.