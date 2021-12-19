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لبنان
عملية ثأر جديدة في الهرمل... إليكم ما حصل!
Lebanon 24
19-12-2021
|
23:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب ع.ع.د امام منزله في مدينة الهرمل بعد اصابته بعدة طلقات نارية اطلقها عليه عدد من المسلحين.
ووضعت مصادر امنية جريمة القتل في خانة الجريمة الثأرية لمقتل الشاب ك. ح منذ سنة تقريبا في الهرمل.
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