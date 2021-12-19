عملية ثأر جديدة في الهرمل... إليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب ع.ع.د امام منزله في مدينة الهرمل بعد اصابته بعدة طلقات نارية اطلقها عليه عدد من المسلحين.

ووضعت مصادر امنية جريمة القتل في خانة الجريمة الثأرية لمقتل الشاب ك. ح منذ سنة تقريبا في الهرمل.