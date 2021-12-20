رئيس الجمهورية على الOTV والمفاجأة في المُحاور

يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٤ الجاري عبر محطة الOTV في حلقة ميلادية وجدانية عن حياته وعائلته ، وبعيدة كل البعد عن السياسة.

والملفت في الموضوع أيضا أن المُحاور هذه المرة ليس صحافيا سياسيا ، بل مطرانٌ أنهى خدمته الكنسية في أبرشية زحلة وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك وهو المطران عصام يوحنا درويش الذي سيضيف على الحلقة مع رئيس الجمهورية غنى روحيا و ثقافيا عشية الميلاد .