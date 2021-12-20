لبنان

رئيس الجمهورية على الOTV والمفاجأة في المُحاور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 01:15
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يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٤ الجاري عبر محطة الOTV في حلقة ميلادية وجدانية عن حياته وعائلته ، وبعيدة كل البعد عن السياسة.
 والملفت في الموضوع أيضا  أن المُحاور هذه المرة ليس صحافيا سياسيا ، بل مطرانٌ أنهى خدمته الكنسية في أبرشية زحلة وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك وهو المطران عصام يوحنا درويش الذي سيضيف على  الحلقة مع رئيس الجمهورية  غنى  روحيا و ثقافيا عشية الميلاد .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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