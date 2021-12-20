زعيم في المستشفى.. "عم يوجعو بطنو"

تفيد المعلومات ان رئيس تيار سياسي بارز، دخل المستشفى مرات عدة في الاسبوعين الفائتين، لاجراء فحوصات عاجلة، في أحد المستشفيات الكبرى في بيروت بعد أن شعر بألم في المعدة. وبحسب المعلومات، فان رئيس التيار سيواصل الفحوصات في الايام المقبلة، الا ان حالته الصحية جيدة ولا تدعو للقلق، بحسب النتائج الأولية للفحوصات.