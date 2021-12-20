ما بين الرئيس سليمان و"حزب الله"

تفاجأ الذين حضرو إجتماع "الجبهة السيادية" الذي عُقد مؤخرًا في المركز الرئيسي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو بمشاركة الوزيرة السابقة اليس شبطيني ممثلة الرئيس ميشال سليمان، خصوصًا لجهة المواقف التي أعلنتها، حيث رفعت السقف عاليًا في وجه "حزب الله"، ما إعتبره بعض الحاضرين تذكيرًا بمواقف الرئيس السابق للجمهورية، الذي وصف في نهاية عهده معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" بالمعادلة الخشبية، وإنتهى بـ"إعلان بعبدا"، الذي قال عنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في حينه "فليبلوه ويشربو ميتو."