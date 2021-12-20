لبنان

صيارفة يدفعون ثمن خلافات سياسية مع هذا المرجع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 02:15
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قال مصدر متخصص بالشؤون المالية إن  جهة سياسية لا تزال تستخدم جهازا  أمنيا من أجل تصفية حسابات مع رأس الهرم النقدي في لبنان ، ولكن من يدفع الثمن هم الصيارفة المرخصون ومن  الدرجة الأولى بالتحديد .
ويضيف انه لدى صدور كل تعميم أو  إرتفاع في سعر  الصرف يتعرض هؤلاء الصرافون لحملة دهمٍ كما حصل يوم الخميس الماضي ، حيث أجبروا على الإقفال كونهم لم يلتزموا بالتعميم الأخير لمصرف لبنان ، مع أن هذا التعميم لا يشملهم بل هو مخصص للمصارف فقط بحسب المصدر المالي .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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