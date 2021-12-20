صيارفة يدفعون ثمن خلافات سياسية مع هذا المرجع

قال مصدر متخصص بالشؤون المالية إن جهة سياسية لا تزال تستخدم جهازا أمنيا من أجل تصفية حسابات مع رأس الهرم النقدي في لبنان ، ولكن من يدفع الثمن هم الصيارفة المرخصون ومن الدرجة الأولى بالتحديد .ويضيف انه لدى صدور كل تعميم أو إرتفاع في سعر الصرف يتعرض هؤلاء الصرافون لحملة دهمٍ كما حصل يوم الخميس الماضي ، حيث أجبروا على الإقفال كونهم لم يلتزموا بالتعميم الأخير لمصرف لبنان ، مع أن هذا التعميم لا يشملهم بل هو مخصص للمصارف فقط بحسب المصدر المالي .