ماذا لو أوقف علي حسن خليل؟

تناهى إلى مسامع مقربين من "عين التينة" بعض الكلام المنسوب إلى مرجع مسؤول عن ضرورة محاسبة الوزير السابق النائب علي حسن خليل قضائيًا، فكان لهؤلاء كلام تحذيري مضاد من أن أي توقيف للخليل سيكون إجراء فائق الخطورة ربطًا بطبيعة التركيبة الداخلية الحساسة، وبالتالي فإن هذا الأمر، إن حصل، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وقد تتدحرج مفاعيله الى حدود وقوع أحداث لا تُحمد عقباها.