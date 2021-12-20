لبنان

هل "تطير" الإنتخابات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-12-2021 | 04:15
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بدأ "التيار الوطني الحر" يتحضرّ نفسيًا للقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بالنسبة إلى رفض الطعن الذي سبق أن تقدّم به نوابه. وعلى ما يبدو فإنه بات من الصعب على "التيار" التعامل مع الانتخابات كحدث انتخابي مجرد.  
ففي الأساس يعرف التيار أنه حصر نفسه في زاوية قل فيها عدد حلفائه، ولم يتبق له إلا القليل من العناصر التي تؤمن له شبكة تحالفات ليست كبيرة بما يكفي. وهو أكثر الذين يحتاجون إلى أشهر إضافية من أجل تعزيز تحضيراته، خصوصا الداخلية بعد ظهور إشكالات وأنواع مختلفة من الامتعاض حول خارطة المرشحين الحزبيين.  
من هنا، وفي إستنتاج أولي لبعض المراقبين، فإن "تطيير" الانتخابات النيابية قد يصبح أمرًا غير مستبعد، وهذا ما يريح "التيار" أكثر مما يريح غيره من الأحزاب التي تصرّ على الاستحقاق النيابي، وفي أقرب وقت ممكن.  
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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