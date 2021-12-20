طلب تقريرا مزورا عن اصابته بكورونا لهذا السبب

علم أن بعض الممرضين والموظفين يستغلون تفشي فيروس كورونا ويقومون بأعمال احتيال لمكاسب شخصية.وفي التفاصيل، طلب موظف يعمل لدى احدى الشركات من أحد الممرضين بأن يستحصل له على شهادة كورونا مزورة تبرز أنه مصاب بالفيروس لكي يأخذ اجازة مرضية مدفوعة من قبل الشركة التي يعمل فيها، وهذا ما نجح به بعدما قام الممرض بتلبية طلبه.