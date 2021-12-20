عبدالله: خطوة جريئة وضرورية

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر، كاتِباً: "قرار وزير الصحة بتسريع تسجيل استيراد الأدوية التي يفتقدها السوق بدل اللجوء إلى الأستيراد الاستثنائي، هي خطوة جريئة وضرورية،من شأنها تأمين استمرارية توفر الأدوية الأساسية للمواطن اللبناني".وأضاف، "العبرة الأهم، هي في التطبيق السليم، وعدم لجوء البعض للتحايل والتذاكي على القرار!".