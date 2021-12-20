لبنان

عبدالله: خطوة جريئة وضرورية

Lebanon 24
20-12-2021 | 01:52
A-
A+
Doc-P-898839-637755874429576330.jpg
Doc-P-898839-637755874429576330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر، كاتِباً: "قرار وزير الصحة بتسريع تسجيل استيراد الأدوية التي يفتقدها السوق بدل اللجوء إلى الأستيراد الاستثنائي، هي خطوة جريئة وضرورية،من شأنها تأمين استمرارية توفر الأدوية الأساسية للمواطن اللبناني".

وأضاف، "العبرة الأهم، هي في التطبيق السليم، وعدم لجوء البعض للتحايل والتذاكي على القرار!".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2021-12-20
06:00 | 2021-12-20
05:51 | 2021-12-20
05:42 | 2021-12-20
05:37 | 2021-12-20
05:30 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website