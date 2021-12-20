عبدالله: خطوة جريئة وضرورية

قرار وزير الصحة بتسريع تسجيل استيراد الأدوية التي يفتقدها السوق بدل اللجوء إلى الأستيراد الاستثنائي،هي خطوة جريئة وضرورية،من شأنها تأمين استمرارية توفر الأدوية الأساسية للمواطن اللبناني.
العبرة الأهم ،هي في التطبيق السليم، وعدم لجوء البعض للتحايل والتذاكي على القرار !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 20, 2021
قرار وزير الصحة بتسريع تسجيل استيراد الأدوية التي يفتقدها السوق بدل اللجوء إلى الأستيراد الاستثنائي،هي خطوة جريئة وضرورية،من شأنها تأمين استمرارية توفر الأدوية الأساسية للمواطن اللبناني.
العبرة الأهم ،هي في التطبيق السليم، وعدم لجوء البعض للتحايل والتذاكي على القرار !