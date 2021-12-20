لبنان

ابو الحسن: زيارة غوتيرس لن تغير الوضع

Lebanon 24
20-12-2021 | 01:59
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أكد النائب هادي ابو الحسن عبر صوت لبنان 100.5 ان الاوان قد حان لأن تجتمع الحكومة وتستكمل ما تقوم به بالتفاوض مع الصندوق النقد الوطني لوضع الامور على السكة الصحيحة، مشيرا الى ان زيارة امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرس عنصر مساعد ولكن لن تغير الوضع وعلينا تحمل المسؤولية وعدم الاعتماد على الخارج.
 
وتابع:" نحن مع العودة الى اقتراح كتلة المستقبل الذي ينصّ على اجراء التعديلات لبعض المواد الدستورية لرفع الحصانات عن كلّ المسؤولين ويمثُل الجميع أمام المجلس العدلي، ونحن نُشدِّد على إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها ونعوّل على حكمة المجلس الدستوري الحريص على البلد".

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