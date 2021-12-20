لبنان

تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة.. إليكم موعد الانفراجات

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:05
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يؤثر على لبنان منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية رطبة جداً وباردة اليوم.
 
وسيكون الطقس عاصفاً وماطراً كما سيحمل معه الثلوج التي ستنهمر على الجبال لعدة ايام، في حين أن طقس الميلاد (25 كانون الأول الجاري) سيكون مستقراً.
 
تفاصيل حالة الطقس:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين 9 و 14 درجة بقاعا بين 2 و 10 درجة وعلى الـ 1000 م بين 2 و 7 درجة.
٢- الجو : غائم وممطر خاصة من الظهر وما بعد وتتساقط الثلوج بين 1100 متر والـ 1300 متر حسب المناطق وبعض مناطق البقاع وتكون كثيفة فوق الـ1500 متر.
٣- الرياح : جنوبية غربية قوية 60 - 90 كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا 80 -100%
٥- الضغط الجوي 1008 hpa
٦- الرؤية تسوء احياناً
٧- البحر مرتفع الموج 4 امتار وحرارة سطح المياه 19 درجة

الثلاثاء:
 
غير مستقر مع امطار غزيرة وتساقط البرد، فيما تتساقط الثلوج على 1400 متر وتكون كثيفة فوق 1600 متر والحرارة تتراوح ساحلا بين 9 و 15 درجة وبقاعاً بين 2 و 10 درجات وعلى 1000 متر بين 3 و 6 درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية من 40 الى 65 كم/س

الأربعاء:
 
غير مستقر مع امطار خاصة صباحا مع انفراجات نهاراً، فيما تتساقط الثلوج على 1400 متر والحرارة تتراوح ساحلا بين 10 و 16 درجة وبقاعا بين 2 و 11 درجة وعلى 1000 متر بين 3 و 8 درجة فيما الرياح جنوبية غربية نشطة من 30 الى 50 كم/س.
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