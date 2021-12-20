من أرز الباروك... صور مبهرة لأول "تلجة"

نشر المصور اللبناني كميل الريس، صوراً عدة تظهر الثلوج الاولى التي تساقطت في أرز الباروك، وأرفقها بعبارة: "أولى ثلجات هذا العام". وأظهرت الصور توزّع الثلج بين أشجار الأزر الشامخة على الجبال في مشهد رائع.



