لبنان

من أرز الباروك... صور مبهرة لأول "تلجة"

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:17
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نشر المصور اللبناني كميل الريس، صوراً عدة تظهر الثلوج الاولى التي تساقطت في أرز الباروك، وأرفقها بعبارة: "أولى ثلجات هذا العام". وأظهرت الصور توزّع الثلج بين أشجار الأزر الشامخة على الجبال في مشهد رائع.
  
 
 

 
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