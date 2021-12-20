لبنان

لحملة شهادة الحقوق.. هكذا يمكن التقدّم إلى معهد الدروس القضائية (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:43
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بدأ نادي قضاة لبنان بإطلاق سلسلة فيديوهات توعويّة حول بعض المفاهيم القانونية، وأصدر مؤخراً فيديو ضمن هذه السلسلة يشرح فيه آلية الدخول إلى معهد الدّروس القضائية. 
 
الشروط الأساسية للدخول إلى هذا المعهد:

1- أن يكون المتقدم لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات

2- يتمتّع بحقوقه المدنية وغير محكُوم عليه بجناية أو جناية

3- يتمتّع بصحة جيّدة لممارسة مهامه

4- يحمل إجازة الحقوق اللبنانية

5- يتقن اللغة العربية بالإضافة إلى الفرنسية أو الانكليزية

6- لا يتجاوز من العمر الـ35 عاماً

للإطلاع على التفاصيل كاملة.. شاهد الفيديو المُرفق أدناه
 
 

 
 
 

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