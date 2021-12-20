لبنان

كركي زار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر

Lebanon 24
20-12-2021 | 02:54
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زار رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في إطار تواصله المستمر والمباشر مع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله رئيس الهيئة اللواء جمال عوض محمد حيث عقد اجتماع عمل ضم كلا من نائبيه سامي عبد الهادي ومحمد السعودي وفي حضور مدير العلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة.
 
بعد عرض واقع الحماية الاجتماعية في العالم العربي وبخاصة في جمهورية مصر العربية، عرض اللواء عوض محمد عملية إصلاح نظام التأمين الاجتماعي من خلال دمج صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والحكومي ضمن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي حقق استدامة مالية للمعاشات وطرق استثمار فعالة لأموال التأمينات. 
 
بدوره أبدى رئيس الجمعية تقديره لهذه التجربة الرائدة، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين الهيئة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان لجهة الدعم الفني وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال الاستثمار، في ظل وجود نقاش جدي تجريه اللجنة المختصة في مجلس النواب لوضع الصيغة النهائية لمشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تمهيدا لرفعه الى الهيئة العامة لإقراره.
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