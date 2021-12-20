لبنان

تعليق الاضراب بمنشآت النفط في طرابلس... اليكم السبب!

Lebanon 24
20-12-2021 | 03:03
A-
A+
Doc-P-898861-637755917252206172.jpeg
Doc-P-898861-637755917252206172.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس للبترول ونقابة موظفي وعمال شركة نفط العراق (المصب) بياناً، جاء فيه:

بعد الإتصالات التي جرت مع نقابتي المصب والمصفاة في منشآت النفط في طرابلس، وبعد تمني الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس اتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد بتعليق الإضراب لحين الإجتماع الذي دعى إليه ميقاتي النقابات الأربعة لمنشآتي النفط في طرابلس والزهراني يوم الثلثاء.
وكبادرة حسن نية من النقابات ومن منطلق الحرص على تلبية السوق بمادة المازوت وخصوصاً للجيش اللبناني والأفران والمستشفيات ومصالح المياه والإتصالات .
وبناءً على ما تقدم، علقت نقابتي المصب والمصفاة في منشآت النفط في طرابلس الإضراب الذي كان مقرراً الليوم لحين إجتماع يوم غد ليبنى على الشيء مقتضاه .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2021-12-20
06:00 | 2021-12-20
05:51 | 2021-12-20
05:42 | 2021-12-20
05:37 | 2021-12-20
05:30 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website