تعليق الاضراب بمنشآت النفط في طرابلس... اليكم السبب!

أصدرت نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس للبترول ونقابة موظفي وعمال شركة نفط العراق (المصب) بياناً، جاء فيه:بعد الإتصالات التي جرت مع نقابتي المصب والمصفاة في منشآت النفط في طرابلس، وبعد تمني الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس اتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد بتعليق الإضراب لحين الإجتماع الذي دعى إليه ميقاتي النقابات الأربعة لمنشآتي النفط في طرابلس والزهراني يوم الثلثاء.وكبادرة حسن نية من النقابات ومن منطلق الحرص على تلبية السوق بمادة المازوت وخصوصاً للجيش اللبناني والأفران والمستشفيات ومصالح المياه والإتصالات .وبناءً على ما تقدم، علقت نقابتي المصب والمصفاة في منشآت النفط في طرابلس الإضراب الذي كان مقرراً الليوم لحين إجتماع يوم غد ليبنى على الشيء مقتضاه .