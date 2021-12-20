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لبنان
أرقامٌ تكشف.. إليكم قيمة احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية
Lebanon 24
20-12-2021
|
02:59
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تُظهِّر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 141.17 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر كانون الأوّل 2021 إلى 18.09 مليار د.أ.، من 18.23 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين.
ووفقاً لنقرير نشرته صحيفة "الجمهورية"، فإنه عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ.، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 13.06 مليار د.أ. في منتصف الشهر الثاني عشر من العام الحالي.
في سياق آخر، تُبيّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 4.23% (262.19 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 16.31 مليار دولار، في ظلّ إنخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له خلال شهر، على إثر إرتفاع سعر صرف الدولار وإنحسار المخاوف من متحوّر "اوميكرون".
على صعيد سنويّ، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 27.2% (6،79 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر كانون الأوّل 2020، والبالغ حينها 24.88 مليار دولار. من جهة أخرى، تراجعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 4.23% (0.72 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 17.03% (مليار دولار) يُشكّل إجمالي الإحتياطات (الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب) حوالى 29.74% من الدين العامّ الإجمالي و33.91% من صافي الدين العامّ، وهو يغطّي حوالى 183 شهراً من خدمة الدين.
في سياق متّصل، توسّعت ميزانيّة مصرف لبنان بـ 0.94 مليار د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر كانون الأوّل إلى 163.87 مليار د.أ. على إثر تحسّن قيمة الموجودات الأخرى، والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف بنسبة 1.79% (1.30 مليار دولار) إلى 74.22 مليار دولار، وزيادة قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 0.18% إلى 41.25 مليار دولار، ما طغى على تراجع قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 1.58% إلى 16.31 مليار د.أ.، ترافقاً مع تدنّي قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.77% إلى 18.09 مليار د.أ. وإنخفاض قيمة التسليفات إلى القطاع المالي اللبناني بنسبة 0.27% إلى 13.71 مليار د.أ.
في هذا الإطار، تراجعت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 11.04% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير، كما في منتصف شهر كانون الأوّل 2021، مقابل 11.19% في نهاية الشهر السابق، كما وإنخفضت حصّة إحتياطيّ الذهب إلى 9.95% من 10.17% قبل فترة أسبوعين.
من جهة أُخرى، واصلت الموجودات الأخُرى إرتفاعها لتشكّل 45.29% من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان.
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