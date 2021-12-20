لبنان

لقاء يجمع غوتيريش بعددٍ من القادة الروحيين في بيروت (صور)

Lebanon 24
20-12-2021 | 03:20
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التقى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم، بعدد من القادة الروحيين اللبنانيين، وذلك في مقر إقامته في بيروت.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها غوتيريش خلال زيارته إلى لبنان، والتي ستستمرّ حتى يوم الأربعاء المُقبل. 

ووفقاً لبيانٍ صادر عن مكتب الأمم المتحدة في لبنان، فإنّ اللقاء الذي عقده غوتيريش حضره كلّ من: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي؛ الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية؛ القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلاً سماحة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى؛ بطريرك الروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي؛ الشيخ سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز؛ بطريرك الأرمن الأرثوذوكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان.
 
وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم قيم الانفتاح والتسامح والتعايش باعتبارهما جوهر هويّة لبنان واستقراره، كما شدّدوا على أهمية الحفاظ على هذه القيم التي هي من صلب الإيمان، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد أزمة مالية واقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة تلقي بوطأتها الخانقة على عموم الناس.
 
وأعرب المشاركون عن عزمهم التركيز على ما يوحّد لبنان ويجمع ابناءه، كما شجعوا أبناء الديانات والمذاهب المختلفة على فعل الشيء عينه، واعتماد الحوار كوسيلة لحلّ الخلافات بروح التوافق والعمل الجماعيّ.

كذلك، أكّد المشاركون على الرغبة المشتركة بين أبناء جميع الأديان والمذاهب لرؤية لبنان يتعافى ويزدهر، والتزموا القيام بكل ما بوسعهم لإعادة الأمل لشعبه.

ومع هذا، فقد شدد المجتمعون مجدّدًا على دعم الأمم المتّحدة للبنان لوضع حدّ لأزماته ولتجنيب الناس المزيد من المعاناة.
  
 
 
 
 

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