لبنان

كمين محكم يوقع مزور عملات بيد القوى الأمنية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-12-2021 | 03:26
A-
A+
Doc-P-898868-637755929151235258.jpg
Doc-P-898868-637755929151235258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

ادعى أحد المواطنين العاملين في مجال تجارة قطع السيارات لدى مخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول دفع له مبلغ /490/ $ لقاء شرائه /7/ بطاريات سيارات مستعملة، حيث تبين لاحقاً ان هذا المبلغ مزيّف.

بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت مفرزة استقصاء الجنوب إلى تحديد هويّته، وعملت على استدراجه، ونصبت له كمينا محكما في محلة الكورنيش البحري / صيدا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "فولكسفاغن" من دون لوحات، ويدعى:

م. س. (مواليد عام 1991، لبناني)
وضبطت بحوزته مسدسا حربيا مع ممشط بداخله طلقة صالحة للاستعمال، و/21/ ورقة نقدية من فئة /50/ ألف ل. ل. و/13/ ورقة من فئة /20/ $، جميعها مزيّفة.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2021-12-20
11:04 | 2021-12-20
11:38 | 2021-12-20
11:36 | 2021-12-20
11:27 | 2021-12-20
11:01 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website