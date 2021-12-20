كمين محكم يوقع مزور عملات بيد القوى الأمنية.. اليكم التفاصيل

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:ادعى أحد المواطنين العاملين في مجال تجارة قطع السيارات لدى مخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول دفع له مبلغ /490/ $ لقاء شرائه /7/ بطاريات سيارات مستعملة، حيث تبين لاحقاً ان هذا المبلغ مزيّف.بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت مفرزة استقصاء الجنوب إلى تحديد هويّته، وعملت على استدراجه، ونصبت له كمينا محكما في محلة الكورنيش البحري / صيدا أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "فولكسفاغن" من دون لوحات، ويدعى:م. س. (مواليد عام 1991، لبناني)وضبطت بحوزته مسدسا حربيا مع ممشط بداخله طلقة صالحة للاستعمال، و/21/ ورقة نقدية من فئة /50/ ألف ل. ل. و/13/ ورقة من فئة /20/ $، جميعها مزيّفة.أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.