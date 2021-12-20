ممثلة ميقاتي في اطلاق منصة سند لغتي في إكسبو دبي: الامارات أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات

أطلقت "جمعية سند لبنان" في "اليوم العالمي للغة العربية"، منصة "سند لغتي" التعليمية للغة العربية، من الجناح اللبناني في إكسبو دبي 2020، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بهبة نشابة، وحضور الدكتور وليد زين الدين ممثلا وزير التربية عباس الحلبي، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، مديرة البرامج في حكومة الامارات أسماء الجناحي، القنصل اللبناني في دبي ضومط عساف، الدكتور وسام العميل ممثلا المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، رئيس الجمعية حكمت ناصر والمدير العام نديم منصوري، رئيس البعثة اللبنانية في تكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي وتربويين.بدأ الحفل بالنشيدين الاماراتي واللبناني، ثم كلمة ترحيبية من مديرة القطاع التربوي في الجمعية نوراالمرعبي، ففيديو يلخص أعمال الجمعية.منصوريثم تحدث منصوري وقال:"ليس من الصدفة أن تقرر جمعية سند لبنان أن تطلق منصة سند لغتي من اكسبو دبي، بل هو قرار عن سبق إصرار وترصد. ويأتي الاصرار لأن هذه البقعة الجغرافية أي الامارات العربية قد تحولت إلى مكان تجتمع فيه العقول العالمية لتبدع وتبتكر"، داعيا البعثة اللبنانية إلى "المزيد من الابداع بشعلة أمل تبدأ من دبي وتنتهي في لبنان".ناصرمن جهته ، عبر ناصر عن "سروره في نجاح اطلاق منصة سند لغتي سعيا لمساندة اللبنانيين المنتشرين في العالم في اكتساب تعلم اللغة العربية"، وقال: "شكل هذا الأمر هاجسا شخصيا في كيفية الحفاظ على اللغة العربية وتعليمها للأجيال الاغترابية، إلا هذا الأمر بات اليوم واقعا ملموسا لانجاز هذا الهدف الوطني والأساسي".بدرانأما بدران فقال:"حرصت الجامعة اللبنانية الوطنية على مشاركتها في فعاليات إكسبو دبي 2020 من خلال أسبوع المعرفة والتعليم، بهدف بناء جسور الثقة وتعزيز العمل المشترك لخير المجتمع والوطن. نفتخر بمشاركة البعثة اللبنانية المتخصصة في مجال قطاع تكنولوجيا التربية، الذين يمثلون وجه لبنان الحقيقي (وهم بمعظمهم من خريجي الجامعة اللبنانية) الذين نقدر إبداعاتهم وابتكاراتهم كسفراء دائمين للعلم والمعرفة".وهنأ الجمعية على "مبادرتها القيمة"، وتمنى ان "تكون هذه الخطوة الابداعية صلة وصل لا تنقطع بينهم وبين وطنهم الذي يحتاج لكل أهله في مسيرة النهوض".نشابةكذلك، شكرت نشابة للجمعية "اهتمامها باللغة العربية"، ونقلت تحيات الرئيس ميقاتي "الفخور بنجاح فعاليات البعثة اللبنانية في أسبوع المعرفة والتعليم، وبالطاقات الابداعية المتوافرة في لبنان التي تشكل صمام أمان لخروج لبنان من أزمته".وشكرت لدولة الامارات "احتضانها الجناح اللبناني ومواكبة فعاليته في حضور السيدة أسماء الجناحي مديرة المشاريع في مجلس الوزراء الاماراتي"، متمنية "الازدهار الدائم لدولة الامارات التي أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات".الجناحيبدورها تحدثت الجناحي وعبرت عن "مدى حب اللبنانيين لوطنهم"، متمنية "كل الخير والتميز لشعب لبنان المبدع".بعلبكيوفي الختام تحدث بعلبكي وشكر للرئيس ميقاتي "رعايته أعمال أسبوع المعرفة والتعليم، وحضور ممثل عن وزارة التربية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية شخصيا، والسفراء والدبلوماسيين والخبراء التربويين". ووعد بـ "متابعة مسيرة الابداع والابتكار من خلال اتحاد تكنولوجيا التربية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث ستستمر اللقاءات كل مرة من دولة شقيقة لمزيد من التشبيك والتفاعل والابداع".وانتهى اللقاء بتوزيع الدروع التكريمية على أعضاء البعثة اللبنانية وبتناول الغداء.