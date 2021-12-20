عشية الأعياد... بيان هام من جمعية تجار صيدا





"تطل الأعياد المجيدة على وطننا الحبيب لبنان وهو مثقل بمزيد من الأزمات والأوضاع الكارثية التي تلقي بوطأتها وتداعياتها الحياتية والمعيشية على المواطنين والقطاعات في آن. ويستقبل اللبنانيون الأعياد فاقدة لبهجتها، مع مزيد من الخيبات والشعور بالإحباط لما حل بهم وببلدهم من كوارث اقتصادية واستمرار بالسقوط في هاوية لا قاع لها".

وتابعت: "أمام هذا الواقع ، وأمام حال الإنكار التي يراوح فيها المعنيون في السلطة لما وصلنا اليه في لبنان من تردي في الأوضاع على مختلف المستويات ، ولما يشهده اقتصاد البلد من تضخم وغياب أي رؤية إصلاحية حتى الآن ، وفي ظل غياب المعالجات الناجعة بل وغياب حتى المبادرة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية المتتالية، لا ندري اذا كانت تفيد الشكوى". أصدرت "جمعية تجار صيدا وضواحيها " بياناً بمناسبة الأعياد المجيدة، جاء فيه:"تطل الأعياد المجيدة على وطننا الحبيب لبنان وهو مثقل بمزيد من الأزمات والأوضاع الكارثية التي تلقي بوطأتها وتداعياتها الحياتية والمعيشية على المواطنين والقطاعات في آن. ويستقبل اللبنانيون الأعياد فاقدة لبهجتها، مع مزيد من الخيبات والشعور بالإحباط لما حل بهم وببلدهم من كوارث اقتصادية واستمرار بالسقوط في هاوية لا قاع لها".وتابعت: "أمام هذا الواقع ، وأمام حال الإنكار التي يراوح فيها المعنيون في السلطة لما وصلنا اليه في لبنان من تردي في الأوضاع على مختلف المستويات ، ولما يشهده اقتصاد البلد من تضخم وغياب أي رؤية إصلاحية حتى الآن ، وفي ظل غياب المعالجات الناجعة بل وغياب حتى المبادرة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية المتتالية، لا ندري اذا كانت تفيد الشكوى".

وأكلمت: "حال القطاع التجاري فحدث ولا حرج، فهو بات اشبه بمريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بصعوبة ولا يجد ما ومن يمده بأوكسجين الحياة نتيجة ما تلقاه من ضربات قاصمة وقاضية أطاحت بالعديد من المؤسسات التجارية ولا تزال أخرى تنتظر او ينتظرها ذات المصير.. حيث كلفة التشغيل والأجور والايجارات والضرائب والرسوم والخدمات الأساسية تستنزف ما تبقى من قرش التاجر الأبيض الذي أطاح به الدولار الأسود ، وعدم قدرة كثير من أصحاب المؤسسات التجارية على تأمين السيولة مما تبقى لديهم من ودائع لدى البنوك الا ضمن قيود وتقنين وسقوف منخفضة، بينما استنفدت مواجهة هذه الأوضاع المدمرة للقطاع ما تبقى من قدرة آخرين على سداد ما تراكم عليهم من استحقاقات او ديون".

وأكدت ان استمرار هذا النزف في القطاع التجاري يعني المزيد من الاقفال لمؤسسات والتعثر لأخرى ، ومزيدا من التشريد للعمال والارتفاع في نسب البطالة ، وان المطلوب خطة طوارئ اقتصادية توازي خطة الطوارئ الصحية المستمرة بسبب جائحة كورونا التي نال القطاع منها ما ناله نتيجة اغلاقات متكررة له في وقت كان التفلت سيد الموقف في قطاعات أخرى.

وبمناسبة الأعياد المجيدة ، أعلنت جمعية تجار صيدا وضواحيها عن فتح الأسواق التجارية في المدينة بما في ذلك يومي الجمعة الواقعين في 24 و 31 كانون الأول 2021 وحتى عشية العام الجديد . وتتمنى على الزملاء التجار تخصيص هذه المناسبة بعروضات وتخفيض أسعار ضمن ما هو متاح وممكن وتمديد فتح مؤسساتهم مساءً.

ونظراً للتفشي المستجد لوباء كورونا بمتحوراته الجديدة تتمنى الجمعية على الزملاء التجار والمتسوقين الكرام اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من هذا الوباء بتلقي اللقاح والتعقيم وإستعمال الكمامة وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم متمنين للجميع السلامة وللوطن استعادة عافيته .