لبنان

غوتيريش يلتقي بري في عين التينة

Lebanon 24
20-12-2021 | 03:55
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زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة. 
 
وعُقدت خلوة بين بري وغوتيريش تخللها عرض لمختلف المستجدات الراهنة والملفات الأساسية. 
 
وتأتي زيارة غوتيريش لبرّي قبيل توجّهه إلى السراي الحكومي الكبير، حيث يلتقي هناك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ومن المقرّر أن يُعقد لقاء ثنائي بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة، يليه مؤتمرٌ ستلقى خلاله كلمات عدّة. وبعد ذلك، سيكون هناك مؤتمر صحفي ومن ثمّ غداء يقيمه رئيس مجلس الوزراء على شرف غوتيريش والوفد المرافق. 
 
 
 

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