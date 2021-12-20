غوتيريش يلتقي بري في عين التينة

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وعُقدت خلوة بين بري وغوتيريش تخللها عرض لمختلف المستجدات الراهنة والملفات الأساسية.

وتأتي زيارة غوتيريش لبرّي قبيل توجّهه إلى السراي الحكومي الكبير، حيث يلتقي هناك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.