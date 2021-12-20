القصيفي: نقابة المحرّرين هي نقابة الحرية والديمقراطية

زار المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف نقابة محرري الصحافة على رأس وفد من الوحدة الاعلامية في الحزب حيث التقى النقيب جوزف القصيفي في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.وهنأ عفيف المجلس على انتخابه وعلى الأجواء الديمقراطية التي رافقت عملية الاقتراع والتي أسفرت عن فوز كبير وواضح للائحة الوحدة النقابية وسط تنافس طغت عليه الروح النقابية. وتمنى عفيف لمجلس النقابة المنتخب بثقة الناخبين التوفيق في المهمات الشاقة التي تنتظره، والنجاح في جبه التحديات التي تواجهه في هذه الأحوال الصعبة.وشكر النقيب القصيفي محمد عفيف واعضاء الوفد على الزيارة. وقال إن الانتخابات التي حصلت والتي تميزت بكثافة الإقبال دلت على التزام المحررين بنقابتهم، وأن الثقة بالمجلس المنتخب تتكلم عن نفسها لجهة النتيجة. مؤكدا ان نقابة المحررين هي نقابة الحرية والديمقراطية وحرية الرأي. وهي نقابة منشأة بموجب القانون والإطار الشرعي الناظم لكل الصحافيين والاعلاميين.ودعا القصيفي المسؤولين إلى مؤازرتها في ورشة تحديث القوانين الاعلامية، وتحقيق العديد من مطالبهم المحقة والحوافز التي تساعدهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة على كل الصعد.