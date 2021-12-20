المجلس الدستوري يجتمع اليوم.. وهذا ما سيحصل غداً

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنّ "القرار بالطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" بشأن تعديلات قانون الإنتخابات سيصدر غداً".



وفي حديثٍ لقتاة الـ"LBCI"، قال مشلب: "المجلس منعقد اليوم بكامل أعضائه العشرة والقرار سيصدر غداً".